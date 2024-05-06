МИД Белоруссии исключил военную агрессию с территории страны

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что с территории страны не будет исходить угроза и не может быть совершена агрессия.

По его словам, которые приводит РИА Новости, Белоруссия всегда была и остается миролюбивым государством.

«С территории Беларуси никогда не исходила и не будет исходить угроза. Согласно нашей конституции, с территории Беларуси не может быть совершена никакая агрессия», — сказал глава МИД.

Ранее Алейник заявил, что Литва поддерживает околовоенные формирования на своей территории, которые планируют свергнуть власть в Белоруссии во главе с президентом Александром Лукашенко. По его данным, Вильнюс спонсирует эти группы.

Лукашенко же считает, что Вашингтон продвигает агрессивные нарративы в адрес России и Белоруссии, что повышает градус враждебности НАТО. По его словам, вокруг государств продолжает формироваться пояс недружественных соседей и Минск ожидает, что к нему присоединятся новые члены.

Лукашенко также утверждал, что механизм применения размещенного в республике российского тактического ядерного оружия не прописан в Военной доктрине. При этом он подчеркнул, что порядок его использования будет определен в рамках консультаций с президентом РФ Владимиром Путиным.