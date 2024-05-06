Пока вы спали: условие для ввода военных США на Украину и стрельба в Калуге

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МИД Белоруссии: двери страны открыты для проведения переговоров по Украине

Двери Белоруссии для проведения на её территории переговоров по Украине открыты, сообщает RT со ссылкой на белорусского министра иностранных дел Сергея Алейника.

По его словам, все зависит от политической воли Киева. Дипломат считает, что возможные переговоры будут способствовать восстановлению мира и прекращению кровопролития на Украине.

При этом глава МИД отметил, что Минск будет «рассчитывать на политическую волю украинского руководства».

В конгрессе США назвали условие для отправки американских военных на Украину

Вашингтону, в случае падения Украины, возможно, придется вмешаться в конфликт, сообщает CBS News со ссылкой на лидера демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хакима Джеффриса.

По словам парламентария, могут быть задействованы американские войска. Он считает, что в Республиканской партии усиливается пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Киев.

Лидер демократического меньшинства объяснил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин стремится воссоздать Советский Союз, что будет угрожать союзникам по НАТО.

«Росатом» раскрыл последствия запрета США на импорт урана из РФ

Принятый Конгрессом США проект закона о запрете на импорт обогащенного урана из России носит деструктивный характер для рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, сообщает «Коммерсант».

Как заявили в «Росатоме», инициатива, которая имеет выраженный политический подтекст, также негативно отразится на атомной энергетике многих стран.

Госкорпорация отмечает, что «политическая конъюнктура» не должна сказываться на работе рынка ядерного топлива.

Лавров раскрыл мотив участия ряда стран в конференции по Украине в Швейцарии

Ряд стран примет участие в швейцарской встрече по Украине для того, чтобы заявить о бессмысленности диалога без участия Москвы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

По словам министра, некоторые уже разочаровались и перестали приезжать на подобного рода мероприятия.

Как отметили дипломат, в Швейцарии пройдет пародия на переговоры. При этом Запад планирует вовлечь как можно больше стран в эти «посиделки».

В российском городе произошел конфликт со стрельбой

В Калуге произошел конфликт со стрельбой, сообщает «Газета.ру».

По предварительным данным, пострадали два человека, которые серьезных травм не получили. Проверку по факту конфликта взяла на контроль прокуратура города.

4 мая на Коровинском шоссе между тремя местными жителями произошел конфликт. В ходе драки один из участников произвел выстрел, предварительно, из травматического оружия.