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МИД Белоруссии: двери страны открыты для проведения переговоров по Украине

Двери Белоруссии для проведения на её территории переговоров по Украине открыты, все зависит от политической воли Киева.

В Белоруссии заявили о готовности к переговорам по Украине
© ТАСС

Об этом в интервью РИА Новости заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник.

«Мы всегда будем готовы принять у себя на белорусской земле переговоры, которые, как мы надеемся, будут способствовать восстановлению мира и прекращению кровопролития в Украине», — подчеркнул дипломат.

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При этом он отметил, что Минск будет «рассчитывать на политическую волю украинского руководства».

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что инициатива Швейцарии о переговорах по Украине не имеет смысла.

Также Белоруссия зафиксировала семь фактов нарушения границы со стороны Украины.

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