В Китае удивились поведению Лукашенко в Кремле и улыбке Путина

Белорусский лидер Александр Лукашенко, посещая накануне Кремль, начал юморить в присутствии президента России Владимира Путина, тем самым крайне удивив китайскую прессу. Российский президент в ответ не смог сдержать улыбки, сообщило издание Tencent, перевело АБН24.

В рамках встречи лидеры стран обсудили двустороннее развитие отношений, обменялись мнениями и наблюдениями за происходящим в мире. Китайские журналисты отметили, что для столь значимого мероприятия переговоры прошли в необычно непринужденной атмосфере.

В процессе разговор зашел о регулярных провокациях на границах государств, организаторами которых являются западные страны. Александр Лукашенко подчеркнул, что европейские соседи с завидной периодичностью проводят в этих областях военные учения и стягивают свои силы к белорусским границам. При этом, обратил внимание президент, США и ЕС все время обвиняют Москву и Минск в планах начать экспансию в Европу. Затем белорусский лидер начал шутить в привычной ему манере.

«Они кричат, что Лукашенко с Путиным завтра Европу захватят. Нам своих проблем хватает, еще не хватало кого-то захватывать», — сыронизировал президент Белоруссии.

Путин в ответ не смог сдержать улыбки, он согласился со словами коллеги и подтвердил, что подобные обвинения являются полной чушью. Такими заявлениями элиты на Западе лишь пытаются подчинить мнение остальных с целью оправдать гигантские военные расходы.

Лукашенко рассказал, почему на Пасху посетил Свято-Ильинский храм

В Китае отметили, что было любопытно наблюдать за беседой двух президентов. Лукашенко удивил журналистов раскованностью и свободой в выражениях, что удается демонстрировать далеко не всем мировым лидерам в присутствии Путина.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на Пасху понадеялся на воссоединение народов России, Белоруссии и Украины.