Киберпомощник МИД Украины вызвал крупный скандал

Прообраз виртуального консультанта Министерства иностранных дел Украины, певица и модель Розали Номбре, в начале 2022 года публиковала фотографию из Донецка, из-за чего разгорелся скандал, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

© МИД Украины

Известно, что прототип цифрового спикера внешнеполитического ведомства ездила в 2022 году в Донецк.

В украинском интернете выбор Номбре в качестве прообраза вызвал возмущение, а сама модель выразила негодование из-за огромного количества расистских высказываний в свой адрес. Также журналист Вадим Гладчук обвинил МИД Украины в «глорификации предателей, вроде Розали Номбре».

Сама Номбре, комментируя обвинения, заявила, что «прошла столько проверок СБУ», что сомнений в ее «добропорядочности как гражданки Украины» возникать не должно.

В начале мая МИД Украины сообщил, что при помощи технологий искусственного интеллекта создан виртуальный консультант, который будет озвучивать информацию для СМИ по консульским вопросам. Консультанта назвали «Виктория Ши». Она создана на основе внешности Номбре, которая согласилась выступить в качестве прототипа.