Белоруссия опасается, что НАТО оставит свой контингент недалеко от Калининграда

Минск опасается, что НАТО решит оставить свой военный контингент в Сувалкском коридоре даже после проведенных там учений. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», — сказал Алейник в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о том, есть ли опасения, что контингент, дислоцированный для проведения учений в Сувалкском коридоре, останется там на постоянной основе.

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В конце апреля стартовали военные учения в Литве, которые проводятся совместно с Польшей, США и Португалией. Основной целью маневров является отработка обороны стратегически важного Сувалкского коридора, расположенного между Белоруссией и Калининградской областью России.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заверил, что безопасности коридора ничего не угрожает и указал на интерес США к усилению военного присутствия в Литве.