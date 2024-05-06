Мадуро обвинил США в подготовке нападения на Венесуэлу

Американские власти проводят милитаризацию в латиноамериканском регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Его слова приводит исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Как заявил глава государства, Вашингтон готовит Гайану для нападения на Венесуэлу, так же как против России готовили Украину.

«Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Народы должны выступить против американской милитаризации нашего региона», — указала Родригес.

Мадуро потребовал отмены всех санкций США в отношении Венесуэлы

Она разместила видео, в котором Мадуро в беседе с министром обороны Владимиром Падрино Лопесом отметил, что «Гайану превратили в эпицентр угрозы миру в Латинской Америке и в Венесуэле».

Отмечается, что в Гайане развернуты 12 баз ЦРУ и 14 секретных баз Южного командования ВС США. Президента Венесуэлы пообещал представить этому доказательства. Заявление Мадуро прозвучало на фоне обострения территориального конфликта с Гайаной.