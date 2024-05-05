Нетаньяху заявил, что никакое давление не остановит Израиль

Израиль готов защищать себя, даже если из-за внешнего давления он останется в полном одиночестве. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Он выступал на церемонии по случаю Дня памяти Катастрофы и героизма еврейского народа во Второй мировой войне.

"80 лет назад, во время Холокоста, еврейский народ был совершенно беззащитен перед лицом тех, кто стремился нас уничтожить. Ни одна страна не пришла к нам на помощь. Сегодня мы снова столкнулись с врагами, желающими нашего уничтожения. Я заявляю лидерам всего мира: каким бы ни было давление, какие бы решения ни принимались на любых международных форумах, Израиль не прекратит защищать себя", - сказал Нетаньяху, чьи слова распространила канцелярия главы правительства. "Как премьер-министр Израиля - единственного еврейского государства - я обещаю здесь сегодня из Иерусалима в День памяти Холокоста: если Израиль будет вынужден остаться один, Израиль останется один. Но мы знаем, что мы не одиноки, потому что множество достойных людей по всему миру поддерживает наше справедливое дело. И я заявляю вам, что мы победим наших врагов, стремящихся к геноциду", - добавил Нетаньяху.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. В свете продолжающейся более полугода военной операции мировое сообщество в последнее время оказывает усиленное давление на израильские власти, призывая к скорейшему прекращению боевых действий в анклаве.