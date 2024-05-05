Си Цзиньпин назвал решение палестино-израильского конфликта

Решение палестино-израильского конфликта заключается в создании независимого палестинского государства. О такой необходимости заявил председатель КНР Си Цзиньпин в статье для газеты Le Figaro.

Он назвал основной причиной того, что «палестино-израильская ситуация неоднократно впадала в хаос», резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) не были эффективно выполнены.

Лидер КНР отметил, что Пекин и Париж имеют в этом вопросе множество консенсусов и должны способствовать восстановлению мира на Ближнем Востоке.