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Си Цзиньпин назвал решение палестино-израильского конфликта

Решение палестино-израильского конфликта заключается в создании независимого палестинского государства. О такой необходимости заявил председатель КНР Си Цзиньпин в статье для газеты Le Figaro.

Си Цзиньпин назвал решение палестино-израильского конфликта
© globallookpress.com

Он назвал основной причиной того, что «палестино-израильская ситуация неоднократно впадала в хаос», резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) не были эффективно выполнены.

Лидер КНР отметил, что Пекин и Париж имеют в этом вопросе множество консенсусов и должны способствовать восстановлению мира на Ближнем Востоке.

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