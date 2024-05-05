Байден может отказаться от президентской гонки в пользу Мишель Обамы

Действующий президент США Джо Байден может отказаться от президентской гонки в пользу супруги Барака Обамы Мишель Обамы. Об этом пишет Der Spiegel.

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Сообщается, что «слухи» о таком его плане распространились в Демократической партии США. Причем Демпартия США якобы уже внесла вопрос об отношении к такой перспективе в социологические опросы населения.

Отмечается, что сама Мишель Обама заявляла о стремлении не связываться с политикой, которую она считает «грязным делом».

В 2022 году Мишель Обама стала одной из трех главных героинь сериала «Первая леди» о женах президентов США.

В США президенты не могут избираться на пост больше двух раз, однако баллотироваться могут их супруги. Так, супруга Билла Клинтона Хиллари Клинтон дважды участвовала в президентской кампании — в 2008 и в 2016 году. Теперь ее примеру может последовать Мишель Обама.

До этого американист Блохин назвал Мишель Обаму последним шансом демократов на победу на выборах президента США в 2024 году.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден.

Жене бывшего президента США Мишель Обаме исполнилось 60 лет

Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год.