Байдена раскритиковали за прекращение поставок боеприпасов Израилю

Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джим Джордан раскритиковал возможное решение американского лидера Джо Байдена о прекращение поставок Израилю. Об этом он написали в социальной сети X.

Политик упрекнул Белый дом в намерении бросить своего союзника. Джордан назвал это решение «отвратительным».

Такое же мнение высказала и конгрессвумен Элиз Стефаник. По ее словам, Израиль борется за свое существование «против варварских террористов, поддерживаемых Ираном». Он назвала неприемлемым прекращение поставок боеприпасов в Израиль со стороны Соединенных Штатов.