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Байдена раскритиковали за возможное прекращение поставок боеприпасов Израилю

Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джим Джордан раскритиковал возможное решение американского лидера Джо Байдена о прекращение поставок Израилю. Об этом он написали в социальной сети X.

Байдена раскритиковали за прекращение поставок боеприпасов Израилю
© globallookpress.com

Политик упрекнул Белый дом в намерении бросить своего союзника. Джордан назвал это решение «отвратительным».

Такое же мнение высказала и конгрессвумен Элиз Стефаник. По ее словам, Израиль борется за свое существование «против варварских террористов, поддерживаемых Ираном». Он назвала неприемлемым прекращение поставок боеприпасов в Израиль со стороны Соединенных Штатов.

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