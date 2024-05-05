В Турции предупредили об угрозе масштабной войны

Нынешний кризис в Газе может стать не последним, если международное сообщество не извлечет из него уроков. С таким предостережением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Если мы не извлечем уроков из трагедии в Газе, если не придем к двухгосударственному решению, это будет не последняя война в Газе. Нас ждут другие войны и слезы", - приводит слова министра агентство Anadolu из интервью телеканалу Al-Arabiya. "Мы должны предложить Израилю принять границы 1967 года. Не только ХАМАС, но и все палестинцы готовы к созданию палестинского государства в границах 1967 года", - сказал Фидан.

Турция ранее неоднократно заявляла, что единственной формулой урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной является создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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Глава МИД Турции также предупредил, что эскалация напряженности между Ираном и Израилем может стать предвестником "более масштабной войны".

"Эта эскалация может стать предвестником более масштабной войны. Хотя на данный момент ситуация вроде бы успокоилась, но такой потенциал всегда существует", - отметил он.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля. 19 апреля телеканал ABC со ссылкой на чиновника в администрации США сообщил о нанесении Израилем ракетного удара по объекту на иранской территории. Телеканал CNN, также сославшись на американского чиновника, указал, что обстрел стал ответом Израиля на атаку Ирана 13 апреля. Иранские СМИ в свою очередь сообщили, что над провинцией Исфахан были сбиты три беспилотника. По данным Тегерана, разрушений или "несчастных случаев" зарегистрировано не было.