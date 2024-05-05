Си Цзиньпин заявил о намерении работать над разрешением кризиса на Украине

Китай намерен совместно с Францией и всем международным сообществом искать пути разрешения украинского кризиса. Об этом написал председатель КНР Си Цзиньпин в колонке для газеты Le Figaro.

"Мы надеемся, что мир и стабильность скоро вернутся в Европу. Мы намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти правильные пути разрешения кризиса", - заявил китайский лидер.

Си Цзиньпин в воскресенье прибыл во Францию с государственным визитом.