Папу Римского Франциска пригласили поучаствовать в организуемой Киевом и Западом июньской конференции, цель которой – предъявить ультиматум России от лица якобы «всего прогрессивного человечества». О приглашении рассказала президент Швейцарии Виола Амхерд, чья страна согласилась быть площадкой для данного мероприятия, пишет газета Blick.

«Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень поддерживает мирную конференцию», — сказала она.

Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Киев организует ее, чтобы как можно больше государств подписались под так называемой «формулой мира» Зеленского.

Российские власти неоднократно заявляли, что данная «формула» представляет собой ультимативные условия капитуляции России и не может быть принята. По словам главы МИД РФ, Зеленский намерен провести в Швейцарии не мирную конференцию, а пиар-акцию, цель которой показать, что Россия якобы противостоит всему прогрессивному человечеству.

Представители РФ на мероприятии присутствовать не будет.

Российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что Швейцария намерена учитывать «лишь украинскую позицию», и Россия больше не считает эту страну нейтральным посредником.