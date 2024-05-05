Кейт Миддлтон выдвинула ультиматум мужу из-за принца Гарри

Принц Уильям и Кейт Миддлтон чувствуют предательство со стороны принца Гарри, пишет The Mirror. Согласно изданию, 8 мая младший брат королевского наследника планирует присутствовать на мероприятии к 10-летию «Игр непобежденных» в соборе Святого Павла в Лондоне.

Неизвестно, встретится ли принц Гарри с Уильямом и Кейт. По данным источника, пара чувствует себя преданными после публикации мемуаров Гарри. Супруги не поддерживают контакт ни с ним, ни с его женой Меган, учитывая онкологию Кейт.

Журналисты также отметили, что Миддлтон выдвинула ультиматум мужу. Принцесса Уэльская, по информации инсайдеров, склоняет супруга сблизиться с младшим братом.

Напомним, Миддлтон сообщила, что борется с раком. 22 марта принцесса Уэльская заявила о начале курса химиотерапии.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл попали в скандал из-за планов посетить Африку. Пара получила приглашение в Нигерию от начальника штаба обороны страны. Однако перед их визитом возникли некоторые вопросы. На фоне проблем с издержками и безопасностью поездку уже считают скандальной.

Африканская сторона обещает покрыть все расходы из бюджета, несмотря на то, что Нигерия страдает от нищеты. По статистическим данным, 87 миллионов граждан живут за чертой бедности.