Сенатор Скотт заявил, что Трамп выберет вице-президента в течение 60 дней
Сенатор-республиканец Тим Скотт ожидает, что экс-глава США Дональд Трамп выберет претендента на пост американского вице-президента в течение двух месяцев.
Такую точку зрения Скотт озвучил в беседе с NBC.
Сенатор выразил уверенность в том, что Трамп выберет того человека, который поможет США «объединиться и исцелиться».
«В ближайшие 60 дней или около того», — сказал Скотт о сроках выбора потенциального вице-президента.
Ранее издание The Telegraph написало, что Трамп разработал подробный план по мирному завершению украинского конфликта.