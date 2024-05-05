Сенатор Скотт заявил, что Трамп выберет вице-президента в течение 60 дней

Сенатор-республиканец Тим Скотт ожидает, что экс-глава США Дональд Трамп выберет претендента на пост американского вице-президента в течение двух месяцев.

Такую точку зрения Скотт озвучил в беседе с NBC.

Сенатор выразил уверенность в том, что Трамп выберет того человека, который поможет США «объединиться и исцелиться».

«В ближайшие 60 дней или около того», — сказал Скотт о сроках выбора потенциального вице-президента.

Ранее издание The Telegraph написало, что Трамп разработал подробный план по мирному завершению украинского конфликта.