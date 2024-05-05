Швейцария отказалась поставлять оружие Украине

Швейцария не будет поставлять оружие Украине, опираясь на закон «О чрезвычайном положении». Он не может действовать в данной ситуации. Об этом заявила президент страны Виола Амхерд, сообщает Blick.

Журналисты поинтересовались у президента Швейцарии, может ли Берн поставлять оружие Киеву, задействовав закон о чрезвычайном положении.

Амхерд ответила, что данный закон начинает работать только в случае крайней необходимости, например, во время пандемии COVID-19. Закон о чрезвычайном положении в применении к украинскому кризису в парламенте не обсуждался.

«Сейчас парламент обсуждает поправку к закону о военном имуществе», — добавила президент.

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По ее словам, Швейцария продолжит закупать боеприпасы, принимая во внимание истощающиеся запасы Европы и украинский кризис.