В Полтаве произошел взрыв

В Полтаве, столице одноименной области центральной части Украины, произошел взрыв. Об этом со ссылкой на главу области Филиппа Пронина сообщает украинское издание «Страна.ua».

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«Под Полтавой прилет, подтвердил глава области Пронин. Предварительно, без жертв и пострадавших», — приводятся слова Пронина.

Ранее стало известно, что в жилом районе Харькова произошли взрывы.

«Удар пришелся по центральной части города, в районе жилой застройки. Есть предварительная информация о двух раненых», — сообщил мэр города Игорь Терехов.

До этого в Днепропетровске (украинское название — Днепр) в воскресенье произошла серия взрывов.