Стала известна программа визита председателя КНР Си Цзиньпина во Францию. Она включает ужин в ресторане друга Макрона в Пиренеях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую прессу.

Сегодня Си Цзиньпин прибудет во Францию. В аэропорту его встретит 35-летний премьер-министр Габриэль Атталь.

В понедельник утром китайский лидер встретится с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Макроном.

Днем Си Цзиньпин будет участвовать в торжественной церемонии во Дворце Инвалидов.

Затем последуют двусторонние переговоры с Макроном и банкет в Елисейском дворце. Французский президент рассчитывает на поддержку его идеи «олимпийского перемирия во всех конфликтах».

Во вторник Макрон и Си Цзиньпин отправятся в Пиренеи, на перевал Турмале. Там Макрон провел детство, а один из его старых друзей Эрик Абади содержит семейный ресторан. Французский и китайский лидер поужинают в этом заведении.

Накануне эксперты заявили, что Макрон хочет снова вторгнуться в Белоруссию и Одессу, «чтобы повторить berezine».