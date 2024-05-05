Галант анонсировал операцию в Рафахе

Палестинское движение ХАМАС срывает переговоры по прекращению огня, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе поездки в сектор Газа. На фоне этого, добавил он, ЦАХАЛ в ближайшее время начнет операцию в Рафахе, пишет газета Israel Hayom.

Глава ведомства заметил, что руководители движения не показывают, что действительно готовы к перемирию, к выработке совместного плана урегулирования конфликта.

«Из этого явно следует, что интенсивные действия начнутся в ближайшем будущем в Рафахе и в других районах по всему сектору Газа», — уточнил министр.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна готова обеспечить временное перемирие в Газе в обмен на освобождение заложников.

Вместе с тем, заметил премьер, ХАМАС выдвигает неприемлемые требования, препятствует сделке по прекращению огня.

Напомним, что в первые месяцы войны между Израилем и ХАМАС активные боевые действия велись преимущественно на севере анклава. В связи с этим, сотни тысяч палестинцев переместились на юг Газы, в том числе, в город Рафах, расположенный на границе с Египтом.