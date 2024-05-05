На Украине назвали сумму ущерба энергетике

После российских атак энергетика Украины понесла ущерб, оцениваемый как минимум в 1 миллиард долларов. Убытки будут расти. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает РИА Новости.

«На сегодня речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов... Очевидно, что ущерб будет расти», — заявил Галущенко.

По его словам, ситуация сложная: в стране уничтожено больше энергетических мощностей, чем было восстановлено. Серьезные повреждения нанесены ТЭЦ и ГЭС, системам передачи электроэнергии.

Накануне советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Харькове разрушено 80% теплогенерации, пострадали Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС.

Это подтвердили в энергохолдинге ДТЭК, который принадлежит украинскому олигарху Ахметову.