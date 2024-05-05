Канада начала переговоры о займе Кишиневу

Канада начала переговоры с Молдавией о предоставлении крупного займа для поддержки правительства бывшей советской республики. Об этом заявил посол Канады в Кишиневе Гэвин Бьюкен, сообщает Digi 24.

«Мы находимся в процессе переговоров о крупном займе для финансовой поддержки правительства», — сказал Бьюкен.

По его словам, канадцы уже осуществляют в Молдавии проект по поддержке гражданского общества и судебной системы. Обсуждается также поддержка в энергетическом секторе.

В июне 2022 года Украине и Молдавии предоставили статус стран-кандидатов в ЕС. Для начала переговоров необходимо провести реформы, которые удовлетворят Брюссель