Чехия официально отозвала своего посла в России

Правительство Чехии официально сообщило об отзыве посла из России, пишут České noviny со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

По данным газеты, глава дипмиссии в России Витезслав Пивонька в 2022 году вернулся в Прагу, где и проживает в настоящее время. Вместе с тем, на правительственном уровне об отзыве посла не сообщалось.

После отъезда Пивоньки в Прагу дипмиссию фактически возглавлял временный поверенный в делах Ян Ондржейка.

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В МИД республики отметили, что посол официально покинет пост в конце мая. В Москву после этого будет предположительно отправлен бывший замминистра обороны республики Даниэл Коштовал.

Ранее президент Чехии Петр Павел, экс-министр обороны республики, сообщил, что в долгосрочной перспективе стране важно иметь посла в России.