Украина запросила помощь у Румынии и Польши

Украина запросила аварийную помощь у Румынии и Польши из-за энергодефицита. Об этом сообщило украинское Министерство энергетики в Telegram.

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Ведомство написало, что из-за сетевых отключений в субботу, 4 мая, применялись графики отключений в Харьковской области и Кривом Роге. Ограничения там действуют и 5 мая.

«Потребности потребителей покрывались своей генерацией, коммерческим импортом, а также аварийной помощью. В часы вечернего пика по запросу Украины осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из энергосистем Румынии и Польши», — сообщило Минэнерго.

Там уточнили, что суммарный объем экстренной поставки составил менее процента от суточного потребления электроэнергии.

4 мая стало известно, что в Днепропетровской области была повреждена энергетическая инфраструктура. Для покрытия образовавшегося в энергосистеме дефицита пришлось привлечь аварийную помощь из соседних европейских стран.