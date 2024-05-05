Израиль готов на перемирие с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова обеспечить временное перемирие в Газе в обмен на освобождение заложников. Об этом пишет ТАСС.

Вместе с тем, заметил глава государства, Израиль не откажется от достижения всех целей войны, заявленных ранее.

Нетаньяху пояснил, что страна не приемлет положения дел, при котором батальоны палестинского движения ХАМАС снова возьмут контроль над сектором Газа.

По его словам, представители движения выдвигают неприемлемые требования, препятствуют сделке по прекращению огня.

CBS: переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе были безрезультатны

Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке начался 7 октября 2023 года. Боевики ХАМАС нанесли удары по ключевым пунктам на территории Израиля, захватили сотни заложников, атаковали военные базы.

В ответ ЦАХАЛ нанес удары по военной и гражданской инфраструктуре анклава и через некоторое время начал операцию на севере Газы. В ходе войны стороны понесли значительные потери.