Власти Израиля закроют телеканал «Аль-Джазира»

Кабинет министров Израиля в воскресенье единогласно проголосовал за прекращение деятельности «Аль-Джазиры» в стране. Об этом сообщил в соцсети X премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Правительство, возглавляемое мной, единогласно решило: подстрекательский канал «Аль-Джазира» будет закрыт в Израиле», — написал Нетаньяху.

Он не уточнил, когда решение вступит в силу.

До этого парламент Израиля принял закон, разрешающий временное закрытие в Израиле иностранных вещательных компаний, если они признаны угрозой национальной безопасности во время войны с Палестиной.

Газета Haaretz сообщает, что правительство уполномочило министра связи Шломо Кархи прекратить вещание канала в Израиле на арабском и английском языках; закрыть его офисы; конфисковать оборудование, используемое персоналом, за исключением телефонов и компьютеров; ограничить доступ из Израиля к веб-сайту «Аль-Джазиры».

Издание отмечает, что канал для начала заблокируют на 45 дней.

По данным «Аль-Джазиры», министр связи заявил, что приказ в отношении арабского телеканала «вступит в силу немедленно».