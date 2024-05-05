Санду и Носатый отправятся с визитом в Норвегию

Президент Молдавии Майя Санду нанесет первый официальный визит в Норвегию. В сопровождающей ее делегации будет министр обороны республики Анатолий Носатый, сообщает сайт президентской администрации.

«Президент Молдавии Майя Санду посетит Норвегию с государственным визитом 6-7 мая», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в состав государственной делегации также войдет глава минобороны Анатолий Носатый.

Это первый официальный визит президента Молдавии в Норвегию. В прошлом месяце глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде прибыл в Кишинев и сообщил, что скоро в Молдавии откроется норвежское посольство.

Президент Молдавии Майя Санду в декабре заявила, что намерена баллотироваться на второй срок. В апреле парламент республики принял законопроект о голосовании по почте для молдаван, живущих в США, Канаде и некоторых европейских странах, включая Норвегию.