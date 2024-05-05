Надпись о дружбе РФ и Чехии призвали удалить в пражском метро

Скульптура на станции пражского метро Anděl является артефактом советской пропаганды, способствует искажению истории, заявил в соцсетях вице-мэр Праги Зденек Гржиб. Он добавил, что следует убрать надпись «Москва-Прага», пишет портал Idnes.cz.

© www.idnes.cz

Чиновник пояснил, что вынесет вопрос о внесении изменений в объект в понедельник, 6 мая, на заседание Совета Праги.

Портал под материалом о возможном демонтаже скульптуры или удалении обрамляющих ее надписей разместил опрос об уместности этих действий. В нем приняли участие свыше 11 тыс. пользователей.

Значительная часть (61%) участников высказалась против каких либо изменений. По их мнению, скульптура является исторической, неотъемлемой частью архитектуры станции. Третья часть респондентов (37%) согласилась с мнением вице-мэра и призвала убрать объект пропаганды из метро.

В Мосгордуме оценили идею переименовать станцию «Пражская» в честь Конева

Напомним, что станция пражского метрополитена Anděl находится на линии B между станциями «Смиховске надражи» и «Карлово намести». Она была открыта 2 ноября 1985 года и до 1990 года называлась «Московская» (чеш. Moskevská).

Moskevská была построена при участии советских архитекторов, в оформлении использованы мотивы станций московского метро «Серпуховская» и «Боровицкая». Одновременно с этой станцией в Москве чехословацкими архитекторами была построена станция «Пражская», которая была открыта на 4 дня позже.

На одной из стен станции была размещена бронзовая скульптура с крупной надписью «Москва — Прага», напоминающая о дружбе двух столиц.