Си Цзиньпин отправился в Европу

Председатель КНР Си Цзиньпин отправился с официальным визитом в Европу. Об этом сообщает РИА Новости.

Европейское турне китайского главы продлится с 5 по 10 мая. Китайский лидер посетит Францию, Сербию и Венгрию. Анонсированы двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сербским лидером Александром Вучичем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Стало известно, как Макрон намерен надавить на Си Цзиньпина по вопросу Украины

Ранее стало известно, что Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время ужина за закрытыми дверьми в Париже планировали обсудить визит Си в Европу.