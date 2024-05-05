Израиль проинформировал Вашингтон о плане эвакуации Рафаха

Израиль проинформировал администрацию Байдена о плане эвакуации палестинских мирных жителей из Рафаха. Однако мнение Белого дома не изменилось: израильтянам нельзя проводить военную операцию. Об этом сообщает ABCnews со ссылкой на источники.

Израиль проинформировал должностных лиц администрации Байдена о плане эвакуации палестинцев перед планируемым вторжением в город Рафах на юге Газы.

Телеканал ссылается на анонимные источники, знакомые с ходом переговоров.

Они заявили, что план, подробно разработанный израильтянами, «не изменил мнения администрации США». В Белом доме считают, что операция в Рафахе подвергнет риску слишком много невинных палестинских мирных жителей.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал провести военную операцию в Рафахе, несмотря на предупреждения Байдена и других западных лидеров. Они заявили, что вторжение Израиля усугубит тяжелый гуманитарный кризис.

Администрация Байдена отметила, что для Израиля «могут наступить последствия», если он продолжит операцию «без заслуживающего доверия плана защиты гражданского населения».

«В отсутствие такого плана мы не можем поддержать крупную военную операцию в Рафахе, потому что ущерб, который она нанесет, выходит за рамки приемлемого», — сказал в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

Около 1,5 миллиона палестинцев нашли убежище в Рафахе. Многие проживают в тесных палаточных лагерях. Приграничный город является важным пунктом гуманитарной помощи и заполнен перемещенными палестинцами.

Агентство ООН по оказанию гуманитарной помощи в пятницу заявило, что сотни тысяч людей грозит «неминуемый риск смерти», если Израиль начнет штурм Рафаха.