Лукашенко рассказал, почему на Пасху посетил Свято-Ильинский храм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Пасху посетил Свято-Ильинский храм Свято-Успенского женского монастыря в городе Орша. Выбор этого храма был обусловлен тем, пояснил глава государства, что он находится на Днепре, пишет БЕЛТА.

Белорусский лидер уточнил, что Днепр на протяжении сотен лет объединял три братских славянских народа — белорусов, русских и украинцев.

«Абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе», — подчеркнул Лукашенко.

Президент заметил, что в республике созданы все условия для жизни, для работы. Главной задачей остается обеспечение мира. Следовательно, призвал он, необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить мир и покой.

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Напомним, что женский монастырь в Орше был основан в 1631 году неподалеку от впадающей в Днепр речки Кутеинки. В настоящее время в нем проживают девять монахинь и две инокини