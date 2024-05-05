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Лукашенко рассказал, почему на Пасху посетил Свято-Ильинский храм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Пасху посетил Свято-Ильинский храм Свято-Успенского женского монастыря в городе Орша. Выбор этого храма был обусловлен тем, пояснил глава государства, что он находится на Днепре, пишет БЕЛТА.

Лукашенко рассказал, почему на Пасху посетил Свято-Ильинский храм
© РИА Новости

Белорусский лидер уточнил, что Днепр на протяжении сотен лет объединял три братских славянских народа — белорусов, русских и украинцев.

«Абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе», — подчеркнул Лукашенко.

Президент заметил, что в республике созданы все условия для жизни, для работы. Главной задачей остается обеспечение мира. Следовательно, призвал он, необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить мир и покой.

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Напомним, что женский монастырь в Орше был основан в 1631 году неподалеку от впадающей в Днепр речки Кутеинки. В настоящее время в нем проживают девять монахинь и две инокини

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