На Украине сделали громкое признание о президентах страны

После развала СССР в 1991 году все президенты Украины грабили бывшую советскую республику. Такое заявление сделал в телевыступлении заместитель главы Тернопольского областного совета Василий Деревляный, передает РИА Новости.

Деревляный выступил в эфире телеканала «Тернополь 1» и сделал шокирующее признание. Он обвинил украинских президентов в воровстве и сказал, что сам участвовал в разграблении страны.

«Я знаю всех президентов от начала независимости Украины. Я знаю, кто сколько резал, продавал, разграбил… Все разворовали, и я принимал в этом участие», — признался он.

По его словам, на территории Тернопольской области были разграблены все советские аэродромы и воинские части. Воровство не прекращалось и в созданной украинской армии.

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При этом Деревляный потребовал от всех украинских мужчин не бояться военкоматов, мобилизации и отправляться на фронт.

Деревляному 61 год, в украинской «Википедии» о нем сказано, что он «первым в Тернополе поднял черно-красный флаг борьбы украинских националистов» в 1990 году». В 2006 — 2014 годы был депутатом Рады.