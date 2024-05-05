В ЕС заявили о подготовке Россией диверсий в Европе

Россия занимается подготовкой диверсий по всей Европе. Об этом сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на неназванные источники в трех европейских спецслужбах.

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«Европейские спецслужбы предупредили свои правительства, что Россия готовит жестокие диверсионные акты по всему континенту, поскольку она берет курс на постоянный конфликт с Западом», — говорится в материале.

Как уточняет издание, Россия уже якобы «начала более активно готовить тайные взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на европейской территории».

«Мы считаем, что риск диверсий, контролируемых государством, значительно возрастает», — заявил глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг.

Ранее Североатлантический альянс в конфиденциальном порядке установил как минимум две красные линии для обоснования прямого вмешательства в конфликт на Украине. Первой из таких линий может стать прямое или косвенное вмешательство третьей стороны в боевые действия, второй — провокация против Прибалтики или Польши или целенаправленная атака на Молдавию.