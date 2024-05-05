Макрон прокомментировал лимит на два президентских срока подряд

Лимит в два президентских срока подряд значительно ограничивает суверенных избирателей, отметил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Tribune.

Французский лидер отметил, что уважает установленные правила и законы, не планирует менять Конституцию. Вместе с тем, добавил он, в этой сфере следует оставлять выбор избирателям.

Макрон заметил, что его слова не означают намерение баллотироваться на третий срок в обязательном порядке.

Журналисты уточнили, что ранее глава Франции неоднократно критиковал избирательную систему республики, называл невозможность переизбраться в третий раз «губительной глупостью».

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Напомним, что второй президентский срок действующего главы государства, впервые избранного на пост президента Франции в 2017 году, завершится в 2027-м.