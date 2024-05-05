Рядовые американцы прокомментировали решение МВД России об объявлении в розыск Зеленского. Читатели газеты New York Post считают, что выдача его российскому трибуналу сэкономит США миллиарды долларов, и они бы сдали его «ради почета при первой возможности».

Читатели пишут, что Зеленский — «комедийный актер, превратившийся в главу мафии» и которого будет почетно выдать правоохранительной системе России при первой же возможности.

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко

Комментаторы отмечают, что именно Киев начал конфликт в 2014 году, отправив войска против собственных сограждан, которые не согласились с государственным переворотом, организованном радикалами.

«Сейчас киевские военные преступники, которые организовали геноцид на Донбассе, стоят перед лицом трибунала. Россия создаст собственный трибунал», — пишут читатели.

Они также отмечают, что помощь США Зеленскому необходимо прекратить:

«Подумайте о миллиардах долларов, которые мы сэкономим, если Путин захватит или уничтожит Зеленского». «Зеленский трус. Он, конечно, может нагло высказываться, пока старший брат США поставляет ему каждый цент и каждую пулю. Типичный школьный мальчишка, который ведет себя бандитски, в то время как его старший брат стоит позади него и наблюдает».

Накануне МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко, уголовная статья пока не раскрывается.