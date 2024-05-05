На Украине признали бегство уклонистов в Молдавию

Граждане Украины часто пытаются покинуть страну, используя транзитную дорогу в Одесской области, которая пролегает через село Паланка в Молдавии. Об этом сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

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«Есть дорога Маяки — Удобное, которая проходит через территорию Молдавии... Но, к сожалению, очень часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства», — рассказал Демченко.

По его словам, граждане прячутся в грузовиках, чтобы пересечь границу, или бросают свои автомобили и пешком идут на территорию Молдавии.

Украинские пограничники сотрудничают с молдавскими коллегами, чтобы противодействовать бегству украинцев из страны.

2 мая сообщалось, что украинские мужчины призывного возраста оставляют свои транспортные средства у границы с Молдавией и идут пешком на территорию соседней страны.

До этого пограничная полиция Молдавии задержала на границе с Украиной шестерых украинцев, которые пытались проникнуть в республику, чтобы избежать мобилизации. По их словам, каждый из них заплатил по четыре тысячи долларов организаторам перехода.