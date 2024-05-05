Глава МИД Белоруссии ответил Литве строчкой из басни Крылова

Бурная реакция МИДа Литвы на заявление Белоруссии об отражении атаки беспилотников на Минск говорит о том, что у Вильнюса «рыльце в пушку». Такое заявление сделал глава белорусского дипведомства Сергей Алейник после того, как в Литве возмутились на сообщение КГБ республики об атаке дронов со стороны прибалтийской страны.

«Нам кажется, что столь эмоциональная реакция МИДа Литвы базируется на том, что рыльце-то у них в пушку, и об этом свидетельствуют факты подготовки и финансирования околовоенных, военизированных формирований на территории Литвы», — сказал Сергей Алейник, процитировав строчку из басни Сергея Крылова «Лисица и Сурок». Его слова приводит РИА Новости.

В конце апреля КГБ Белоруссии отчиталось о предотвращении атаки дронов на объекты в Минске со стороны Литвы, передает RT. В ответ на это представитель литовских вооруженных сил Гинтаутас Чунис заявил, что заявления белорусской стороны являются стопроцентной дезинформацией, пишет Pravda.Ru.