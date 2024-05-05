Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо

Экс-президент США Дональд Трамп сравнил администрацию действующего американского лидера Джо Байдена с гестапо. С таким утверждением бывший глава государства выступил на закрытом мероприятии в субботу, его слова приводит телекомпания NBC.

"Эти люди управляют гестаповской администрацией", - отметил Трамп, когда говорил о судебных разбирательствах против него.

Дональд Трамп подготовил план по урегулированию конфликта на Украине, но до выборов о нем не расскажет

Экс-президент также утверждал, что Байден является самым коррумпированным президентом в истории страны.

Ранее Трамп заявил, что Байден злоупотребляет полномочиями президента США, чтобы преследовать своего политического соперника на выборах в ноябре.

Трамп является фигурантом нескольких дел, в том числе о штурме Капитолия, хранении секретных документов, связях с порноактрисой Сторми Дэниэлс и журналисткой Элизабет Джин Кэрролл.

Бывший американский лидер позволяет себе публично высказываться в оскорбительной манере в адрес Байдена, опираясь на защиту свободы слова, гарантированную Первой поправкой к Конституции США. До тех пор пока высказывания Трампа не пересекают границ, установленных законом, например не содержат призывов к насилию или не угрожают непосредственными насильственными действиями, они не нарушают законов США. Судебная практика Соединенных Штатов устанавливает высокие требования для того, чтобы высказывания могли быть признаны незаконными, особенно в контексте публичной критики государственных деятелей.