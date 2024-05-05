Депутат Рады сообщил о панике в офисе Зеленского

Депутат Рады: в офисе Зеленского паника из-за провалов ВСУ и недовольства граждан
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что в офисе Владимира Зеленского началась паника из-за проблем на фронте и недовольства населения.
«На самом деле официальные коммуникации последних недель — это сплошной треш. И связано это с тем, что дома — пожар», — цитирует его РИА Новости.
По словам Дубинского, кто-то «спасает кота, кто-то биткоины».
«Но все бегут в разные стороны и говорят разные вещи. Несмотря на показную уверенность, у спикеров ОП паника», — добавил депутат.
Также Дубинский заявил, что прекращение или задержка в поставках помощи Украине от Запада может иметь катастрофические последствия для страны.
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По его мнению, Украина получит крохи, отработав интересы политических групп в США.