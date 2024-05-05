На Украине нашли способ избавиться от блэкаутов

Ветер и солнце помогут избежать массового отключения электричества, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, весной и летом есть дополнительный ресурс – ветер и солнце, которые помогут Украине нам сбалансировать энергосистему, передает РИА «Новости».

Несколько электростанций Украины почти полностью уничтожены. Их невозможно восстановить без помощи Запада

Ранее Галущенко заявил, что на Украине в результате последних ударов по энергосистеме уничтожено больше энергетических мощностей, чем ранее успели восстановить.