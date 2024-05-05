Названо условие для подписания договора США с Саудовской Аравией

FT: США выдвинули Саудовской Аравии условие для подписания оборонного соглашения
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что США подпишут оборонное соглашение с Саудовской Аравией, только если она согласится на нормализацию отношений с Израилем.
Об этом пишет Financial Times.
По его мнению, улучшение отношений Саудовской Аравии и Израиля необходимо для мира на Ближнем Востоке.
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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что работа над саудовско-израильской нормализацией близится к завершению.