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FT: США выдвинули Саудовской Аравии условие для подписания оборонного соглашения

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что США подпишут оборонное соглашение с Саудовской Аравией, только если она согласится на нормализацию отношений с Израилем.

Названо условие для подписания договора США с Саудовской Аравией
© РИА Новости

Об этом пишет Financial Times.

По его мнению, улучшение отношений Саудовской Аравии и Израиля необходимо для мира на Ближнем Востоке.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что работа над саудовско-израильской нормализацией близится к завершению.

В апреле Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.

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