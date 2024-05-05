Кисида не планирует распускать парламент из-за провала своей партии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не планирует распускать парламент и проводить досрочные выборы из-за провала своей Либерально-демократической партии (ЛДП) на прошедших недавно в стране довыборах. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бразилии, где глава японского правительства находится с официальным визитом.

"Мы приложим все усилия для решения различных внутренних и международных вопросов. Важно продемонстрировать результат, и сейчас я совершенно не думаю ни о чем другом", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов о возможности роспуска парламента.

В результате прошедших в конце апреля довыборов правящая ЛДП потеряла три места в ключевой нижней палате парламента.

Провал на довыборах в префектуре Симанэ, которая традиционно считалась одним из оплотов ЛДП, а также в Нагасаки и Токио, где она даже не выставляла своих кандидатов, вкупе со снижением рейтингов вызывает опасения в правящей партии относительно своего лидера - Кисиды. В сентябре истекают его полномочия на посту председателя ЛДП, а значит и премьера страны.

Изначально предполагалось, что летом после завершения рабочей сессии Кисида распустит парламент, чтобы заручиться поддержкой рядовых избирателей и в сентябре будет снова переизбираться на пост лидера ЛДП. Премьер-министры Японии традиционно используют свое право на досрочный роспуск парламента, чтобы в удачный момент усилить свои позиции и позиции своей партии.

Теперь, как считают местные аналитики, партийное руководство и молодые депутаты сравнивают досрочный роспуск парламента с "политическим самоубийством".

Они опасаются, что потеряют места в парламенте под руководством Кисиды, и хотят видеть во главе партии человека, который смог бы обновить имидж ЛДП. В качестве таких кандидатов пресса называет главу МИД Ёко Камикаву, которая могла бы стать первой женщиной на посту премьера Японии, генсека ЛДП Тосимицу Мотэги, министра по вопросам цифровизации Таро Коно, экс-министра обороны Сигэру Исибу, экс-министра охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми, министра экономической безопасности Санаэ Такаити.