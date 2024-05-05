Макрон рассказал почему Европа нуждается в Китае

Страны Европы нуждаются в Китае для решения мировых проблем, в том числе в сфере безопасности и климата. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы нуждаемся в Китае, будь то проблемы климата или безопасности, - отметил он в интервью газете La Tribune. - Роль Франции и Европы заключается в том, чтобы быть балансирующей силой, которая позволит нам привлечь Китай к участию в международных дискуссиях по этим важным проблемам".

Что касается экономики, то в этом вопросе Макрон выступил за укрепление европейского суверенитета при сохранении сотрудничества с КНР. "Я не предлагаю дистанцироваться от Китая. Однако я считаю, что мы должны лучше защищать свою национальную безопасность и суверенитет", - сказал Макрон. По его мнению, Европа должна "реалистично смотреть на вещи, отстаивая свои интересы".

В воскресенье в Париж с государственным визитом прибывает председатель КНР Си Цзиньпин. Как сообщил Макрон, еще до официального приема китайского лидера пройдет трехсторонняя встреча с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. "Канцлер [ФРГ Олаф] Шольц не сможет присутствовать на ней, но мы скоординировали наши усилия на встрече в прошлый четверг. Это позволит объединить европейцев, утвердиться в качестве державы", - сказал Макрон.

Си Цзиньпин пробудет во Франции до 7 мая. В рамках визита китайский и французский лидеры обсудят конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также вопросы торговли и взаимодействия по реагированию на глобальное изменение климата.