Макрон счел российские ракеты угрозой Европе

Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергают Европу опасности. Об угрозе европейским государствам предупредил в интервью газете La Tribune французский президент Эммануэль Макрон.

«На Украине на карту поставлена безопасность европейцев. Если Россия победит, то в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране», — высказался глава Франции.

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Ранее Эммануэль Макрон озвучил свою позицию по переговорам с Российской Федерацией. Он подчеркнул необходимость продолжать диалог с Москвой. Макрон указал, что отказ от переговоров с российской стороной приведет к разрушению международного порядка, мира и безопасности.