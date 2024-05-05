В Нью-Йорке провокаторы пытались сорвать акцию в память о героях Второй мировой

Группа провокаторов с антироссийской атрибутикой и украинскими флагами совершила попытку сорвать акцию памяти о героях Второй мировой войны. Инцидент произошел в американском Нью-Йорке.

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Акция памяти ветеранов была проведена «Русской молодежью Америки». Представители объединения прошли через Бруклинский мост и возложили цветы у одноименного военного мемориала в честь предстоящего Дня Победы. Им попытались помешать провокаторы.

— Проукраинские активисты писали в мэрию Нью-Йорка, обвиняя нас в том, что мы используем это мероприятие в каких-то политических целях, — рассказали организаторы движения.

Попытка отозвать лицензию у мероприятия оказалась неудачной. Шествие по мосту сопровождалось полицией, чтобы избежать столкновений с провокаторами, сообщает РИА Новости.

Российские регионы стали массово отменять торжественное празднование Дня Победы 9 мая из соображений безопасности. Так, Белгородская, Брянская, Псковская, а также Рязанская и Курская области отказались от проведения таких мероприятий. К ним также присоединился город федерального значения Севастополь.

Генеральная репетиция парада Победы в Москве состоится 5 мая. На мероприятия, посвященные 9 Мая на Красной площади, уже начата аккредитация журналистов.

Больше девяти тысяч человек, свыше 75 единиц военной техники, а также авиация будут задействованы в параде, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Военные парады пройдут в 25 городах РФ.