В Раде допустили, что Киев попросит Запад ввести войска в случае нехватки сил

Украина может обратиться к европейским странам с просьбой отправить войска на территорию страны, если Вооруженные силы Украины не смогут остановить продвижение российской армии. Об этом в эфире французского телеканала LCI заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Если Украина не сможет остановить [президента РФ Владимира] Путина в одиночку, без поддержки Европы, то, возможно, мы попросим отправить войска", - сказал он.

В четверг президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist допустил возможность рассмотрения вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, если российские силы прорвут линию фронта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывания Макрона очень опасной тенденцией. Песков добавил, что Россия продолжит СВО на Украине до достижения всех поставленных целей.