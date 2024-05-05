Си Цзиньпин отправляется в поездку во Францию, Сербию и Венгрию

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет отправляется в Европу. Он посетит Париж, Белград и Будапешт по приглашению лидеров Франции, Сербии и Венгрии. Как сообщил МИД КНР, европейское турне председателя продлится с 5 по 10 мая.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Линь Цзянь заявил, что визиты Си Цзиньпина в европейские столицы поспособствуют развитию отношений Китая с Францией, Сербией, Венгрией и Европой в целом, а также придадут новый импульс глобальному мирному развитию.

Вояж председателя во Франции

Си Цзиньпин отправится во Францию 5 мая и пробудет там до 7 мая. Визит приурочен к 60-летию с момента установления дипломатических отношений между КНР и Францией. По словам Линь Цзяня, переговоры глав государств укрепят взаимное политическое доверие, выведут китайско-французское всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень.

Как сообщил МИД Китая, Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудят связи между Пекином и Парижем, а также китайско-европейские отношения. Во время китайско-французского саммита состоится трехсторонняя встреча с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Си Цзиньпин и Макрон обменяются мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Лидеры обсудят конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также вопросы торговли и взаимодействия по реагированию на глобальное изменение климата.

Как пишут западные СМИ, дискуссии по Украине будут сосредоточены вокруг попыток убедить Си Цзиньпина повлиять на Россию, чтобы она прекратила специальную военную операцию. Опрошенные агентством AFP эксперты-международники считают, что такие попытки "обречены на провал". Позиция Китая по Украине неизменна: Пекин выступает за содействие политическому урегулированию конфликта и против того, чтобы подливать масла в огонь. В последнее время руководство КНР подчеркивает необходимость созыва в подходящее время мирной конференции с равноправным участием России и Украины.

Макрон также планирует "выразить озабоченность" по поводу "деятельности некоторых уханьских компаний, которые могут принимать непосредственное участие или вносить значительный вклад в российские военные действия", сообщили AFP в окружении французского лидера.

По случаю визита лидера КНР в театре Мариньи на Елисейских полях состоится деловая конференция, посвященная экономическим отношениям двух стран.

По данным китайской таможни, в 2023 году объем торговли между Китаем и Францией составил $78,9 млрд, на 2,2% меньше, чем годом ранее. Франция стала третьим по величине торговым партнером Китая в ЕС, а Китай стал четвертым по величине торговым партнером Франции в мире. Китай импортирует из Франции турбореактивные двигатели, авиазапчасти, самолеты, автоматические коробки передач, косметику, парфюм, медикаменты, алкоголь, пшеницу и другие зерновые. КНР поставляет Франции солнечные батареи, литий-ионные аккумуляторы, компьютеры, смартфоны, детали для турбодвигателей, аппаратуру для приема и передачи информации, а также недорогие товары широкого потребления.

Визит председателя КНР во Францию не ограничится Парижем. Си Цзиньпин вместе с Макроном посетят коммуну Ла Монжи в Восточных Пиренеях на юго-западе республики. Последний раз Си Цзиньпин и Макрон встречались в ходе визита президента Франции в Китай в апреле 2023 года. Тогда французский лидер посетил Пекин и город Гуанчжоу на юге КНР.

Укрепление дружбы КНР и Сербии

В Сербии Си Цзиньпин будет находиться с государственным визитом 7-8 мая. МИД КНР заявил, что этот визит в Сербию будет первым за восемь лет, он станет "важной вехой в улучшении и обновлении китайско-сербских отношений". Ожидается, что Си Цзиньпин и сербский президент Александар Вучич обсудят международную и региональную обстановку, повышение уровня китайско-сербских отношений, а также наметят курс для развития двусторонних связей.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич в преддверии визита китайского лидера отметил, что Китай является надежным союзником и стратегическим партнером Сербии, а отношения двух стран продолжат развиваться вопреки недовольству западных стран. Он указал, что "высшей точкой сотрудничества в этом году станет ратификация и вступление в силу соглашения о свободной торговле", которое откроет двери крупного китайского рынка для сербских предпринимателей.

По итогам 2023 года двусторонний товарооборот составил $4,35 млрд, взлетев на 23% в годовом исчислении. Сербия преимущественно поставляет в Китай медную руду. КНР экспортирует в Сербию машинное оборудование и запчасти к нему, смартфоны и другую электронику. Вучич сказал в интервью Центральному телевидению Китая, что в ближайшие 10 лет объем торговли его страны с КНР может удвоиться благодаря соглашению о свободной торговле.

Вучевич выразил уверенность в том, что визит в Белград Си Цзиньпина "ознаменует новый этап в развитии стальной дружбы между Сербией и Китаем". Железная, или стальная, дружба КНР и Сербии - это официальная формулировка, которую используют Пекин и Белград для описания двусторонних отношений.

Программа главы КНР в Сербии пока неизвестна. Си Цзиньпин посетит республику в день 25-й годовщины бомбардировки ВВС НАТО китайского посольства в Белграде. 7 мая 1999 года авиация Североатлантического альянса в ходе военной операции против Югославии нанесла удар по зданию китайского посольства в Белграде. В результате погибли 3 человека - китайские журналисты, - 21 человек получил ранения. Китай критикует экспансионизм НАТО, в том числе в азиатском направлении, называет организацию "военной машиной, которая сеет раздор везде, где бы она ни появлялась", и считает, что альянс несет неснимаемую ответственность за украинский кризис.

Стыковка экономических инициатив КНР и Венгрии

Заключительной частью европейского турне Си Цзиньпина станет визит в Венгрию, где 8-10 мая он проведет переговоры с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном. Объявляя об этом, пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши напомнил, что в этом году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Он также отметил, что "целью визита является дальнейшее укрепление межгосударственных и торгово-экономических отношений между Венгрией и Китаем, а также расширение сотрудничества в новых областях".

В свою очередь посол КНР в Венгрии Гун Тао уточнил, что к таким областям относятся транспортная инфраструктура, автопром, телекоммуникации, химическая промышленность, возобновляемые источники энергии. Выступая на пресс-конференции в Будапеште, дипломат сообщил, что в ходе визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

Орбан последний раз встречался с Си Цзиньпином в октябре 2023 года во время международного форума "Один пояс - один путь" в Пекине, оказавшись там единственным лидером из стран Евросоюза. Венгрия активно выступает в ЕС за взаимодействие с Китаем и в целом сохранение связей между Западом и Востоком.

Венгрия также считает важной китайскую инициативу "Один пояс - один путь", соответствующую ее политике "открытости на Восток". В рамках этой инициативы КНР осуществляет, в частности, инвестиции в строительство железной дороги между Будапештом и Белградом, которая сократит время в пути между двумя городами с 8 до 3 часов. Предполагается, что к 2026 году она станет частью скоростной магистрали для доставки грузов, которая протянется через всю Центральную и Южную Европу к греческому порту Пирей.

Стороны пока не опубликовали программу визита Си Цзиньпина, но в венгерской печати появились сообщения о том, что у него, помимо переговоров в Будапеште, запланирована поездка в город Печ на юге страны, где он вместе с Орбаном откроет завод китайской автомобильной компании Great Wall Motor.

В прошлом году торговый оборот Китая и Венгрии составил $14,5 млрд, сократившись на 6,3% в годовом исчислении. Китайские компании покупают у венгерских полупроводники, радионавигационную и другую техническую аппаратуру и автозапчасти. Венгерские предприятия приобретают у китайских запчасти для аппаратуры, применяемой в телекоммуникационной области, литий-ионные аккумуляторы, запчасти для машиностроительной отрасли, искусственный графит, жидкокристаллические панели и другие товары.

Развитию деловых связей способствуют стабильные политические отношения между двумя странами и совпадение их позиций по ряду международных вопросов. В частности, Венгрия поддержала китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов, представленный 24 февраля 2023 года.