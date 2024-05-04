В ХАМАС заявили, что переговоры в Каире по Газе проходят "без изменений"

Непрямые переговоры между палестинским движением ХАМАС и израильской стороной, которые проходят в Каире, не принесли конкретных результатов, диалог будет продолжен в воскресенье, 5 мая. Об этом сообщил представитель движения.

"Сегодняшние переговоры в Каире с посредниками не привели к каким-либо серьезным изменениям", - сказал представитель ХАМАС, слова которого привел телеканал Al Hadath.

Он добавил, что в субботу диалог завершен, "завтра будет новый раунд" встреч.

Как ранее сообщил Al Hadath, в ходе возобновившихся консультаций ХАМАС согласилось с тем, что на первом этапе договоренностей с Израилем по урегулированию в Газе оно освободит 33 заложника, удерживаемых радикалами. По информации телеканала Sada al-Balad, представители США и Израиля, участвующие во встречах в Каире, заявили, что "при любом потенциальном соглашении [между сторонами конфликта] о временном прекращении огня в сочетании с освобождением удерживаемых в Газе заложников последует продолжение переговоров". Для достижения окончательных договоренностей, по их словам, "потребуется еще несколько дней диалога".

Как отмечает телеканал, "переговорщики в Каире добились прогресса по техническим аспектам потенциального соглашения", но, по данным отдельных участников, "даже если ХАМАС примет представленное ему ранее предложение, потребуется время для согласования конкретных деталей, что в конечном итоге должно привести к перемирию". По утверждению участников переговорного процесса, "дискуссии могут быть затяжными и трудными".

Как указал источник телеканала Al Arabiya, соглашение между ХАМАС и израильской стороной "неизбежно, если не возникнут новые препятствия".