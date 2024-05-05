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В Германии ранили расклеивавшего предвыборные плакаты кандидата в Европарламент

Нападение на главного кандидата от отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке «угрожает демократии». Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в соцсети X.

В Германии ранили кандидата в Европарламент
© Odd Andersen / Pool / Reuters
«Мы должны вместе противостоять этому», — подчеркнул он. Шольц также пожелал Экке скорейшего выздоровления.

Четверо неизвестных напали и тяжело ранили Маттиаса Экке. Как сообщил телеканал ZDF, на политика напали в Дрездене, когда он расклеивал предвыборные плакаты. Кандидата от СДПГ госпитализировали, ему необходима операция.

Ранее президент США Джо Байден назвал своего предшественника на должности и кандидата в борьбе за президентское кресло в 2024 году Дональда Трампа главной угрозой американской свободе и демократии.

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