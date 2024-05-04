Зурабишвили выступила с заявлением по ситуации в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на встрече с послами зарубежных стран, что действующее правительство осуществило атаку на Конституцию, в которой прописан проевропейский курс страны. Об этом пишет «Интерфакс».

Зурабишвили отметила, что на митинге сторонников власти в Тбилиси прозвучали «провокационные» заявления о смене политического курса Грузии.

Президент также обратилась к главам дипмиссий с просьбой способствовать визитам высокого уровня в Грузию в ближайшие недели.

Напомним, что парламент Грузии 15 апреля 2024 года начал обсуждать законопроект об иноагентах (закон «О прозрачности иностранного влияния»).

Оппозиция, президент Грузии Саломе Зурабишвили, представители ЕС в Грузии и посол США в Тбилиси раскритиковали действия депутатов парламента, выступили против принятия закона.

Глава Евросовета обратился с призывом к Грузии

Кроме того, на улицах столицы республики проходят масштабные акции. Протестующие предприняли ряд попыток прорваться в парламент, но были оттеснены силовиками.